Milan, il valore di Leao (Di venerdì 10 marzo 2023) Come un'eterna tela di Penelope, la trattativa per il rinnovo del contratto di Leao con il Milan si fa e si disfa in continuazione da mesi. L'unica certezza è la data di scadenza: 30 giugno 2024. Tutto il resto è avvolto nelle nebbie che circondano questa e tante altre storie del calciomercato mondiale con abitudini e pratiche difficilmente esportabili al di fuori del mondo del pallone. Nell'altalena di sensazioni, dunque, capita anche che il passaggio ai quarti di finale della Champions League che vale ai rossoneri un extra bonus di una ventina di milioni di euro (tra premio e stadio) possa diventare la leva per cui i dirigenti dell'area sportiva si sentano autorizzati a bussare alla porta del variegato entourage del portoghese per rilanciare. Quasi un trasferimento diretto tra ricavi e spese. Poco importa che il Milan non abbia ...

