Mikaela Shiffrin leggendaria | 86 vittorie in Coppa del Mondo | raggiunto il mito Stenmark

(Di venerdì 10 marzo 2023)entra nella leggenda. Era solo questione di tempo, ma il destino ha voluto che succedesse proprio ad Are, sulle nevi svedesi di Ingemar. La fuoriclasse dello sci nel gigante di fine stagione ha conquista la vittoria numero 86 indel, eguagliando i successi di colui che – fino ad oggi – era considerato il più grande sciatore di tutti i tempi. Ora però, lo dicono anche i numeri, lo scettro della più grande di sempre passa nelle mani di. La statunitense che il 13 marzo compirà 28 anni ha ancora tempo per scrivere nuovi record, inarrivabili per chiunque altro.ha dominato la gara sulla pista svedese chiudendo al comando già la prima manche. Il quarto successo di fila in gigante consente all’americana di aggiungere ...

