Migranti:Crotone - Catanzaro, minuto di silenzio per vittime Cutro (Di venerdì 10 marzo 2023) Un minuto di raccoglimento prima di Crotone - Catanzaro, gara di Serie C in programma lunedì 13 marzo. Lo ha disposto la Lega Pro che, sentite le due società, ha disposto l'omaggio allo stadio "Ezio ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Undi raccoglimento prima di, gara di Serie C in programma lunedì 13 marzo. Lo ha disposto la Lega Pro che, sentite le due società, ha disposto l'omaggio allo stadio "Ezio ...

