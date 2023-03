(Di venerdì 10 marzo 2023) "La tragedia di Cutro ha trasformato in questi giorni il palazzo dello sport cittadino, il PalaMilone, nella camera mortuaria di esseri umani, donne e uomini, a partire da bambine e bambini che, in ...

"Ringrazio il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente del Cip Luca Pancalli e tutti gli organismi sportivi - conclude il ministro- per la lettura del seguente breve messaggio, ......dell'Interno Matteo Piantedosi riferisce sul naufragio di una imbarcazione carica dial ... Saranno presenti, tra gli altri, i ministri Salvini, Crosetto, Urso, Musumeci, Sangiuliano,, ......dell'Interno Matteo Piantedosi riferisce sul naufragio di una imbarcazione carica dial ... Saranno presenti, tra gli altri, i ministri Salvini, Crosetto, Urso, Musumeci, Sangiuliano,, ...

Migranti:Abodi, un dovere dedicare minuto silenzio e riflessione ... Agenzia ANSA

Un minuto di silenzio per le vittime del naufragio dei migranti a Cutro, in Calabria: lo ha deciso il Coni. "Il presidente Giovanni Malago', su invito del Ministro per lo Sport Andrea Abodi - si legge ...L'invito del presidente del Coni Malagò su indicazione del ministro Abodi. Leggi tutto Se ne è andato Rino Icardi, una delle storiche voci di “Tutto il calcio minuto per minuto” 6 Mar•19:03 Allarme ...