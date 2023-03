Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #propagandalive 'Un Ministro dell'Interno che non ha mai messo piede in Afghanistan, in Iraq, in Siria e che al mas… - sandrogozi : #Viminale e #Piantedosi in un crescendo di incongruenze e caos. Nessun rispetto per le vittime e per una tragedia c… - ummiririnenti : RT @Massimotagliat2: Lu bloccamo,non li famo sbarca' ,li affondamo,li affogamo,je sparamo, Poi nella realtà ?? - Massimotagliat2 : Lu bloccamo,non li famo sbarca' ,li affondamo,li affogamo,je sparamo, Poi nella realtà ?? - MEcosocialista : RT @alda7069: Come si possono cambiare le cose? Con l'ipocrisia. (A&D) #10Marzo #Cutro #Migranti #DirittiCivili #DirittiUmani @GiorgiaMe… -

Frontex: in due mesi +116% di arrivi nel Mediterraneo centrale I numeri delsono confermati anche da Frontex, secondo cui il Mediterraneo centrale risulta la rotta più ...Oltre mille...Guardia costiera in azione per salvare 1000, anche la Marina in campo con la Diciotti. Ilsegnala 300 sbarcati in 3 giorni e 17mila arrivi nel 2023. Fact cecking sulle norme del nuovo decreto flussi annunciato ieri dal governo ...17.592 le persone sbarcate in Italia dall'inizio dell'anno. Gli sbarchi diin Italia sono in fortissimo aumento: secondo quanto emerge dai dati in possesso alalle 8 di stamani, nelle ultime 72 ore sono sbarcate 3mila persone, a cui si aggiungeranno quelle ...

Migranti, Viminale: 17.592 arrivi nei primi 3 mesi dell'anno (aumento 194%) | Cutro, trovato un altro cadavere: è un bambino di circa sei anni TGCOM

Il permesso di soggiorno per protezione speciale per i migranti è una forma di protezione in Italia che spetta ai richiedenti asilo che non hanno le ..."In Italia sono 3mila i migranti sbarcati in soli 3 giorni, 17mila gli arrivi da gennaio ad oggi. Numeri del Viminale che inchiodano il governo. (ANSA) ...