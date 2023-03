(Di venerdì 10 marzo 2023) La Guardia costiera tunisina ha soccorso la1008a bordo di imbarcazioni in difficoltà al largo delle acque territoriali tunisine, in particolare davanti alle coste di Sfax, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : #Tunisia: le autorità devono mettere fine all’ondata di attacchi contro i migranti neri africani iniziata nei primi… - News24_it : Migranti: Tunisia, oltre 1000 soccorsi la scorsa notte - iconanews : Migranti: Tunisia, oltre 1000 soccorsi la scorsa notte - Vinicio71472086 : RT @ChiodiDonatella: I #compagni, quelli che con #Letta #Conte e #Draghi erano agnellini, si fanno leoni sui #migranti. Ignobile plotone di… - SARwatchMED : RT @amnestyitalia: #Tunisia: le autorità devono mettere fine all’ondata di attacchi contro i migranti neri africani iniziata nei primi gior… -

Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi in un nuovo comunicato su Facebook precisando che dei 1008soccorsi, 954 sono originari di diversi Paesi dell'Africa ...Un barchino con 42, partito da Sfax, in, è infatti affondato in serata. Tutte le persone a bordo sono state tratte in salvo dagli uomini della Guardia costiera. Nelle ultime 48 ore ...... in, mercoledì. Dalla mezzanotte in poi, intanto, sono stati registrati altri 14 sbarchi, con 605arrivati. All'hotspot di contrada Imbriacola, da dove ieri sono stati trasferite 750 ...

Almeno 14 persone migranti sono morte nel naufragio di una barca al largo delle coste della Tunisia Il Post

(ANSA) - TUNISI, 10 MAR - La Guardia costiera tunisina ha soccorso la notte scorsa 1008 migranti a bordo di imbarcazioni in difficoltà al largo delle acque territoriali tunisine, in particolare ...Dopo il terribile naufragio di Cutro, adesso l'allarme migranti si sposta in Sicilia, a Lampedusa: un peschereccio a largo starebbe imbarcando acqua.