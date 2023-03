Migranti | tre barconi alla deriva nel Mediterraneo | la Guardia costiera interviene per salvare 1300 persone in difficoltà

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mazzettam2 : RT @peterkama: Cinque motovedette, tre navi e un aereo della Guardia costiera. E adesso anche una nave della Marina militare a dare manfort… - peterkama : Cinque motovedette, tre navi e un aereo della Guardia costiera. E adesso anche una nave della Marina militare a dar… - BellaJohnny : RT @ChiodiDonatella: I #compagni, quelli che con #Letta #Conte e #Draghi erano agnellini, si fanno leoni sui #migranti. Ignobile plotone di… - ChiodiDonatella : RT @ChiodiDonatella: I #compagni, quelli che con #Letta #Conte e #Draghi erano agnellini, si fanno leoni sui #migranti. Ignobile plotone di… - discoradioIT : La Guardia Costiera: 'Più di mille #migranti in pericolo, tre soccorsi in atto'. A #Cutro trovato il corpo della 73… -

A pochi giorni dalla strage di Cutro , nuovi barconi in difficoltà nelle acque del Mediterraneo . La Guardia costiera sta intervenendo per salvareimbarcazioni con a bordo circa 1.300, partiti per raggiungere l'Italia. Un soccorso in mare che sta avvenendo in due punti diversi e che vede impegnate diverse motovedette italiane. ...... molti dei quali sotto i loro governi, ci sono stati ben 26mila morti in mare, compresa la strage dia Lampedusa, con il governo presieduto da Enrico Letta" . Imeloniani chiedono, ...motovedette stanno operando, a circa 70 miglia a sud di Crotone, per prestare soccorso a un barcone con circa 500a bordo. Altre unità della Guardia Costiera - Nave Dattilo e ulteriori 3 ...

Migranti: 17.592 sbarchi nei primi tre mesi del 2023, quasi tremila negli ultimi giorni Agenzia Nova

A Lampedusa, intanto, continuano gli sbarchi. Altri 188 migranti sono arrivati con tre diverse imbarcazioni: in 38, comprese 13 donne, erano su un barchino di 7 metri approdato a Cala Galera.Non si ferma l’emergenza migranti in Italia. La Guardia costiera sta intervenendo in soccorso di circa 1.300 persone a bordo di alcune imbarcazioni che stanno cercando di raggiungere il nostro Paese.