Migranti, sfida Meloni-Salvini per la linea dura. Via la norma sul ruolo della Marina «Gli scafisti? Li cercheremo anche all’estero» (Di venerdì 10 marzo 2023) La caotica conferenza stampa con le voci che si sovrappongono dopo il Consiglio dei ministri a Cutro Leggi su corriere (Di venerdì 10 marzo 2023) La caotica conferenza stampa con le voci che si sovrappongono dopo il Consiglio dei ministri a Cutro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Migranti, sfida Meloni-Salvini per la linea dura. Ritirata la norma sul ruolo della Marina - Luxgraph : Migranti, sfida Meloni-Salvini per la linea dura. Via la norma sul ruolo della Marina «Gli scafisti? Li cercheremo… - jo8bex : @EugenioCardi @Cover_forever Ma ci è andata apposta, per avere questo senso di accerchiamento e di sfida contro tut… - Bianca34874951 : RT @ilfoglio_it: Salvini compie 50 anni e spera di festeggiare con il ritorno dei decreti sicurezza sull’immigrazione. Il governo va a Cutr… - agiliberti51 : RT @ilfoglio_it: Salvini compie 50 anni e spera di festeggiare con il ritorno dei decreti sicurezza sull’immigrazione. Il governo va a Cutr… -