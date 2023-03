Migranti, Schlein: 'Mai più linea Minniti. Ok a confronto sui flussi. Serve una 'Mare Nostrum' europea' (Di venerdì 10 marzo 2023) - 'Voglio un Pd che non finanzi più la guardia costiera libica' ha detto la neo segretaria Pd a Otto e Mezzo. Va cambiato il Trattato di Dublino. Tutte questioni che abbiamo provato ad affrontare in ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 10 marzo 2023) - 'Voglio un Pd che non finanzi più la guardia costiera libica' ha detto la neo segretaria Pd a Otto e Mezzo. Va cambiato il Trattato di Dublino. Tutte questioni che abbiamo provato ad affrontare in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #ottoemezzo 'Fare una battaglia in Europa, bisogna riformare #Dublino. Serve una mare nostrum europea', le proposte… - La7tv : #ottoemezzo 'Bella soddisfazione aver vinto. Da #Meloni messaggio tardivo su #Cutro', il giudizio di Elly #Schlein… - Adnkronos : Migranti, la posizione di #Schlein dopo il naufragio: 'Voglio un Pd che non finanzi più la guardia costiera libica'. - stebellentani : RT @TgLa7: #Migranti 'Voglio un Pd che non finanzi più la guardia costiera libica. Va cambiato il Trattato di Dublino. Tutte questioni che… - ZPeppem : RT @TgLa7: #Migranti 'Voglio un Pd che non finanzi più la guardia costiera libica. Va cambiato il Trattato di Dublino. Tutte questioni che… -