Migranti: Richetti, 'boom di sbarchi, Salvini e Meloni prendono in giro Paese' (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “Mentre il governo fa la passerella a Cutro, mostrando i muscoli con un decreto che risponde solo alle pulsioni della Lega, in tre giorni sono sbarcati in Italia oltre 3000 Migranti, l'hot spot di Lampedusa, nonostante il pregevole lavoro della Prefettura di Agrigento, è occupato da oltre 2600 unità a fronte di una disponibilità massima di 400 posti e, da stamattina, c'è un barcone di 500 persone già in acque Sar italiane". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati. "Forse Meloni e Salvini, col suo indimenticabile video dall'hotspot di Lampedusa, dovrebbero smetterla di prendere in giro il Paese, e anziché continuare a dimostrare disinteresse per la sorte di tanti essere umani, dovrebbero ammettere invece che la gestione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “Mentre il governo fa la passerella a Cutro, mostrando i muscoli con un decreto che risponde solo alle pulsioni della Lega, in tre giorni sono sbarcati in Italia oltre 3000, l'hot spot di Lampedusa, nonostante il pregevole lavoro della Prefettura di Agrigento, è occupato da oltre 2600 unità a fronte di una disponibilità massima di 400 posti e, da stamattina, c'è un barcone di 500 persone già in acque Sar italiane". Così Matteo, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati. "Forse, col suo indimenticabile video dall'hotspot di Lampedusa, dovrebbero smetterla di prendere inil, e anziché continuare a dimostrare disinteresse per la sorte di tanti essere umani, dovrebbero ammettere invece che la gestione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Migranti: Richetti, 'boom di sbarchi, Salvini e Meloni prendono in giro Paese' - - TV7Benevento : Migranti: Richetti, 'cambiare Bossi-Fini e gestire flussi, domani lo chiederemo a Piantedosi' -… - Newsinunclick : Migranti, Richetti (Az): “Su Piantedosi problema enorme in maggioranza” - Newsinunclick : Avevo conosciuto Piantedosi come un buon prefetto di Bologna Fratelli d'Italia stessa ha chiesto chiarezza, quindi… - xenonian1 : RT @paolosarti69: secondo voi a Richetti interessa il bene dei migranti....? -