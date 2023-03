Migranti | pene per gli scafisti che esistevano già e flussi senza numeri | tutte le falle del decreto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Franco32656300 : migranti. «Dire che in questo settore c’è bisogno di nuove norme penali è una follia», afferma Luca Masera, profess… - SerZorzi : RT @alfredobazoli: Per il #governo la soluzione per evitare la partenze dei #migranti è alzare le pene agli #scafisti. Che sono migranti ai… - EmLoveBioPLANET : RT @anfo13: #Melonivergogna #SalviniPagliaccio #NordioInutile #piantedosivergogna Davvero pensano che la caccia agli scafisti e l'aument… - alone73x1 : RT @anfo13: #Melonivergogna #SalviniPagliaccio #NordioInutile #piantedosivergogna Davvero pensano che la caccia agli scafisti e l'aument… - hadrian_empire : RT @stella_branca: I #migranti raddoppiano sulla rotta Africa/Sicilia. Inasprire le pene x chi conduce le barche e aumentare sulla carta i… -

Una modifica al codice penale permetterà infatti di perseguire gli scafisti e i loro mandanti anche per danno grave o morte procurata confino a trent'anni, cioè l'ergastolo, pure al di fuori ...Si approfondisce il tema deie le decisioni prese dal Consiglio dei ministri, che si è riunito a Cutro, nell'edizione ...universale in cui l'Italia d'accordo con il mondo determina lee il ......fino a 30 anni per gli scafisti; procedure semplificate per le espulsioni; gestione ordinata ... Oggi sono molti gli interventi in mare, per mettere in salvo oltre mille. La Guardia ...

Pronto il decreto sui migranti: pene più severe per scafisti ma maggior ingressi regolari TGLA7

L'analisi della "guerra globale" annunciata dalla premier Meloni contro i mercanti di uomini alla luce della cronaca recente e della storia dei ...Chi guida i barconi è l’ultimo anello della catena, un migrante obbligato a farlo. Il governo dà la caccia a loro e non ai veri boss del traffico. L’Italia paga la Libia per fermare i criminali, ma a ...