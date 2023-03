Migranti, operazioni Guardia costiera: “Oltre mille in pericolo”. Cutro, vittime sono 73 (Di venerdì 10 marzo 2023) sono in corso diverse operazioni della Guardia costiera tra Calabria e Sicilia per salvare Oltre 1.300 Migranti in difficoltà in mare. A sostegno è intervenuta anche la Marina Militare, per supportare le operazioni di soccorso. A dare l'allarme per primo questa mattina era stato il centralino dei Migranti Alarm Phone, contattato da alcune persone su un peschereccio che cominciava a imbarcare acqua e che contava Oltre 500 Migranti a bordo. Per il loro arrivo sono state allertate le prefetture di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Già in serata, in 150 potrebbero sbarcare a Pozzallo. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime del naufragio di Cutro del 26 febbraio: ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 marzo 2023)in corso diversedellatra Calabria e Sicilia per salvare1.300in difficoltà in mare. A sostegno è intervenuta anche la Marina Militare, per supportare ledi soccorso. A dare l'allarme per primo questa mattina era stato il centralino deiAlarm Phone, contattato da alcune persone su un peschereccio che cominciava a imbarcare acqua e che contava500a bordo. Per il loro arrivostate allertate le prefetture di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Già in serata, in 150 potrebbero sbarcare a Pozzallo. Intanto si aggrava il bilancio delledel naufragio didel 26 febbraio: ...

