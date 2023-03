Migranti: nave Emergency con 105 a bordo arrivata a Brindisi (Di venerdì 10 marzo 2023) E' entrata nel porto di Brindisi la nave di Emergency Life Support, che la notte tra il 6 e il 7 marzo scorsi ha soccorso 105 Migranti su un gommone in avaria in acque internazionali di fronte alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) E' entrata nel porto diladiLife Support, che la notte tra il 6 e il 7 marzo scorsi ha soccorso 105su un gommone in avaria in acque internazionali di fronte alla ...

