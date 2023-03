Migranti: Moretti (Pd), 'che delusione Meloni un passo dietro Salvini' (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar (Adnkronos) - "Ieri il governo, guidato dalla prima donna presidente del Consiglio, si è fermato a Cutro. In una trasferta shakespeariana dove i fantasmi delle bare bianche inseguivano Giorgia Meloni nelle domande schivate dei giornalisti". Lo scrive sui suoi social Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd. "Ci ha deluse la premier, che non è andata da mamma sul luogo della strage ma da capo di una maggioranza litigiosa senza affermare quella posizione di comando che ci attendevamo e che era propria del suo mandato: l'hanno votata per stare un passo davanti ai suoi alleati, dove lei ha sempre detto di voler stare -prosegue Moretti-. Meloni può e deve essere molto di più di Salvini, ieri ha invece ceduto alla propaganda leghista sui Migranti". "In questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar (Adnkronos) - "Ieri il governo, guidato dalla prima donna presidente del Consiglio, si è fermato a Cutro. In una trasferta shakespeariana dove i fantasmi delle bare bianche inseguivano Giorgianelle domande schivate dei giornalisti". Lo scrive sui suoi social Alessandra, eurodeputata del Pd. "Ci ha deluse la premier, che non è andata da mamma sul luogo della strage ma da capo di una maggioranza litigiosa senza affermare quella posizione di comando che ci attendevamo e che era propria del suo mandato: l'hanno votata per stare undavanti ai suoi alleati, dove lei ha sempre detto di voler stare -prosegue-.può e deve essere molto di più di, ieri ha invece ceduto alla propaganda leghista sui". "In questa ...

