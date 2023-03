Migranti, Meloni a Cutro difende il governo. Linea dura su scafisti (Di venerdì 10 marzo 2023) Cutro, 9 mar. (Adnkronos) - difende il governo, "non si poteva fare nulla di più o di diverso", ringrazia il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, da giorni sotto attacco, e annuncia pene fino a 30 anni contro gli scafisti, con l'introduzione di un reato "universale" che sarà perseguito anche fuori dai confini nazionali. Giorgia Meloni tira le fila del Consiglio dei ministri a Cutro - "il primo su un luogo della tragedia e con il quale volevamo dare un segnale simbolico e concreto allo stesso tempo" - in una conferenza stampa nella quale ribadisce che "se qualcuno pensa che ci siano istituzioni che si voltano dall'altra parte questo è molto grave, e non per me o per il governo ma per la nazione che rappresento e non accetto queste ricostruzioni". Ma sono proprio le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023), 9 mar. (Adnkronos) -il, "non si poteva fare nulla di più o di diverso", ringrazia il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, da giorni sotto attacco, e annuncia pene fino a 30 anni contro gli, con l'introduzione di un reato "universale" che sarà perseguito anche fuori dai confini nazionali. Giorgiatira le fila del Consiglio dei ministri a- "il primo su un luogo della tragedia e con il quale volevamo dare un segnale simbolico e concreto allo stesso tempo" - in una conferenza stampa nella quale ribadisce che "se qualcuno pensa che ci siano istituzioni che si voltano dall'altra parte questo è molto grave, e non per me o per ilma per la nazione che rappresento e non accetto queste ricostruzioni". Ma sono proprio le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Cdm a Cutro, l'arrivo delle auto di Meloni e ministri tra contestazioni e applausi. I manifestanti lanciano peluche… - localteamtv : Naufragio migranti, dichiarazioni Meloni: 'perché Frontex segnala l'esistenza di questa nave dopo 3 giorni di navig… - Tommasocerno : ??#Soldi solo per la #guerra ?? Whatever it #war... il mio editoriale #Meloni si prende i #migranti... w cambia lin… - carloarbini51 : RT @siriomerenda: 'faremo una campagna nei paesi di origine dei migranti per spiegare che la realtà è diversa da quella degli scafisti per… - uncletomablogZ : RT @LeDevoteDiMaria: Gioggia #Meloni per cercare di lavarsi la coscienza (ne ha una?) dai morti del #naufragioCrotone fa #unaTARDIVA_gita_a… -