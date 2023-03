Migranti: Martella (Pd), 'nervosismo Meloni a Cutro evidenzia responsabilità' (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Dal governo atteggiamento arido e privo di umanità. Il decreto varato è figlio di una destra che offende la dignità umana di chi fugge da orrori e brutalità. Il nervosismo della premier Meloni rende ancor più evidenti le lacune sulle responsabilità della tragedia di Cutro". Così Andrea Martella del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Dal governo atteggiamento arido e privo di umanità. Il decreto varato è figlio di una destra che offende la dignità umana di chi fugge da orrori e brutalità. Ildella premierrende ancor più evidenti le lacune sulledella tragedia di". Così Andreadel Pd su twitter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VIOLA_MARTELLA : RT @PiramideRossa: Ecco come i #calabresi di #Cutro accolgono questi #politicanti chiamandoli con il loro vero nome #Assassini …altro che #… - VIOLA_MARTELLA : RT @maurobiani: #persone #SteccatoDiCutro #Crotone #strage #migranti #profughi Ieri sera @BlobRai3 finiva con una mia vignetta. Onorato e… - VIOLA_MARTELLA : RT @maurobiani: #persone #SteccatoDiCutro #Crotone #strage #migranti #profughi #8MarchWomensDay #8Marzo Due donne. La parte sbagliata, la… - VIOLA_MARTELLA : Aumentano i morti annegati #Cutro #naufragioCrotone Oggi un’altra bambina ?? #Piantedosi racconta - VIOLA_MARTELLA : RT @maurobiani: @repubblica Via Crucis per i migranti vittime del naufragio. La croce realizzata con i resti del relitto affondato. L'arciv… -