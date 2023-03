Migranti, linea dura anche sulla Manica. I “gemelli diversi” Sunak-Macron rilanciano i rapporti: con un nuovo centro di detenzione (Di venerdì 10 marzo 2023) Tratti particolari. Quarantenni, ambiziosi, “piacioni” quanto basta e con lo stesso background: figli di medici, hanno iniziato la loro carriera lontano (almeno apparentemente) dalla vita pubblica, nelle grandi banche d’investimento, prima di lanciarsi – con notevole successo – in politica. A Parigi è stato il giorno del primo vertice bilaterale tra Emmanuel Macron e Rishi Sunak. Uomo di Stato ormai navigato il primo (a maggio saranno sei gli anni da cui guida la Francia dall’Eliseo), novello primo ministro il secondo – dopo la caduta sotto i suoi occhi, uno dopo l’altro, di Boris Johnson prima e di Liz Truss poi. Sarà per i numerosi tratti particolari in comune, o per un modo non troppo distante di intendere l’economia e la politica – al netto della rivalità tra i due Paesi – che i due leader sono entrati nelle sale dorate ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) Tratti particolari. Quarantenni, ambiziosi, “piacioni” quanto basta e con lo stesso background: figli di medici, hanno iniziato la loro carriera lontano (almeno apparentemente) dalla vita pubblica, nelle grandi bd’investimento, prima di lanciarsi – con notevole successo – in politica. A Parigi è stato il giorno del primo vertice bilaterale tra Emmanuele Rishi. Uomo di Stato ormai navigato il primo (a maggio saranno sei gli anni da cui guida la Francia dall’Eliseo), novello primo ministro il secondo – dopo la caduta sotto i suoi occhi, uno dopo l’altro, di Boris Johnson prima e di Liz Truss poi. Sarà per i numerosi tratti particolari in comune, o per un modo non troppo distante di intendere l’economia e la politica – al netto della rivalità tra i due Paesi – che i due leader sono entrati nelle sale dorate ...

