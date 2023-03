Migranti, Lampedusa sotto assedio: oltre 3.300 arrivi in meno di 72 ore (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – oltre 3.300 Migranti arrivati in meno di 72 ore. Resta sotto assedio Lampedusa dove da giorni sono ripresi a pieno ritmo gli sbarchi. Sulla più grande delle Pelagie le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia costiera fanno la spola dal molo Favaloro. Una staffetta che non conosce soste con decine di carrette del mare intercettate nelle acque antistanti l’isola. Dopo una tregua durata una decina di giorni e legata alle cattive condizioni del mare, decine di barchini tentano la traversata in un Mediterraneo rimasto sguarnito di navi del soccorso civile. Ieri il record degli approdi a Lampedusa: 41 con 1.867 persone arrivate, quasi il quadruplo dei Migranti giunti il giorno precedente, l’8 marzo, quando i barchini ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) –3.300arrivati indi 72 ore. Restadove da giorni sono ripresi a pieno ritmo gli sbarchi. Sulla più grande delle Pelagie le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia costiera fanno la spola dal molo Favaloro. Una staffetta che non conosce soste con decine di carrette del mare intercettate nelle acque antistanti l’isola. Dopo una tregua durata una decina di giorni e legata alle cattive condizioni del mare, decine di barchini tentano la traversata in un Mediterraneo rimasto sguarnito di navi del soccorso civile. Ieri il record degli approdi a: 41 con 1.867 persone arrivate, quasi il quadruplo deigiunti il giorno precedente, l’8 marzo, quando i barchini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Raffica di sbarchi a Lampedusa, 1.175 migranti in 24 ore. Nella notte arrivati in 705, ieri soccorsi 470 su 13 barc… - ultimora_pol : #ULTIMORA Lampedusa, record assoluto di sbarchi: 1.869 migranti giunti solo ieri, con 41 barche soccorse nelle acq… - Agenzia_Ansa : Si è rischiata ancora una volta la tragedia al largo delle coste di Lampedusa: un barchino con 42 migranti, fra cui… - Waits5 : RT @Marco_dreams: Ieri a Lampedusa sono sbarcati 1.869 migranti, con 41 barche. Non ho sentito Salvini e Meloni gridare a squarciagola “La… - Brizioful : RT @binottofranco: @TwittGiorgio @ilgiornale Mentre la Meloni in conferenza stampa diceva che andremo a cercare gli scafisti lungo tutto il… -