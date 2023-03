Migranti, la stretta del governo a Cutro: pene fino a 30 anni per gli scafisti. Nuovi decreti sui flussi (Di venerdì 10 marzo 2023) - Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri straordinario, riunitosi ieri nel luogo del naufragio dei Migranti il 26 febbraio, si muove su un doppio binario: sconfiggere la tratta di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 10 marzo 2023) - Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri straordinario, riunitosi ieri nel luogo del naufragio deiil 26 febbraio, si muove su un doppio binario: sconfiggere la tratta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tg2rai : Il CdM che si è tenuto a #Cutro, in #Calabria. Varato decreto migranti che prevede, come norma principale, stretta… - BeatricePiracc1 : RT @tg2rai: Il CdM che si è tenuto a #Cutro, in #Calabria. Varato decreto migranti che prevede, come norma principale, stretta sui traffica… - MVStruglia : RT @nonsonpago1: “Ci sono #criminali #cattivi e criminali #buoni: promuoviamo una stretta sugli #scafisti, e paghiamo i #libici.” Fantast… - zirilvia : RT @nonsonpago1: “Ci sono #criminali #cattivi e criminali #buoni: promuoviamo una stretta sugli #scafisti, e paghiamo i #libici.” Fantast… - albertocaldana : RT @nonsonpago1: “Ci sono #criminali #cattivi e criminali #buoni: promuoviamo una stretta sugli #scafisti, e paghiamo i #libici.” Fantast… -