Migranti, la Guardia Costiera: «Mille in pericolo, in corso maxi operazione di soccorso al largo della Calabria» (Di venerdì 10 marzo 2023) Gigantesca mobilitazione per cercare di evitare una nuova tragedia: dopo l'allarme di questa mattina lanciato da Frontex, sul peschereccio con 500 persone a bordo, ecco altre due grosse imbarcazioni piene di profughi. Chiesto aiuto alla Marina Militare Leggi su corriere (Di venerdì 10 marzo 2023) Gigantesca mobilitazione per cercare di evitare una nuova tragedia: dopo l'allarme di questa mattina lanciato da Frontex, sul peschereccio con 500 persone a bordo, ecco altre due grosse imbarcazioni piene di profughi. Chiesto aiuto alla Marina Militare

