Migranti, Frontex: "Arrivi raddoppiati in Italia da inizio 2023" (Di venerdì 10 marzo 2023) Bruxelles, 10 mar. (AdnKronos) - La rotta migratoria del Mediterraneo Centrale, che porta alle coste Italiane, è stata la più attiva tra quelle dirette verso l'Ue nei primi due mesi di quest'anno con quasi 12mila attraversamenti irregolari delle frontiere, il doppio rispetto a un anno fa. Lo comunica Frontex. A febbraio, il numero di rilevamenti su questa rotta è triplicato rispetto a febbraio 2022, a 7mila.

