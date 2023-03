Migranti: Fratoianni, 'domani a manifestazione Cutro, per l'umanità e i diritti' (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "?Sabato 11 marzo sarò a Cutro per manifestare con tante e tanti altri per l'umanità, per i diritti, per la dignità". Lo annuncia il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra in un video sui social. "Per la dignità di questo Paese, - prosegue l'esponente di Verdi Sinistra - contro leggi ingiuste, cattive e ciniche che rovesciano il senso della realtà. Saremo per le vie di Cutro - conclude Fratoianni - contro quelle leggi che vogliono mettere sul banco degli accusati chi si impegna a salvare vite". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "?Sabato 11 marzo sarò aper manifestare con tante e tanti altri per l', per i, per la dignità". Lo annuncia il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra in un video sui social. "Per la dignità di questo Paese, - prosegue l'esponente di Verdi Sinistra - contro leggi ingiuste, cattive e ciniche che rovesciano il senso della realtà. Saremo per le vie di- conclude- contro quelle leggi che vogliono mettere sul banco degli accusati chi si impegna a salvare vite".

