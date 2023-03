Migranti | De Luca | “Sentito un’ondata di stupidaggini dal Governo”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – “Ho ascoltato ieri la conferenza stampa del presidente del Consiglio a Cutro. Io mi aspetterei, per rispetto a cittadini italiani, che per una volta Meloni dicesse che per dieci anni ha narrato frottole agli elettori quando ha proposto come soluzione definitiva deiil blocco navale di fronte ai Paesi di provenienza. Sono sconcertato dal fatto che si racconti un’ipotesi di soluzione per anni e poi fare il contrario senza spiegare ai cittadini ‘mi sono sbagliata, era un’ipotesi impraticabile e demagogica’.Questo non è avvenuto”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Denel suo venerdì sui social, commentando il Consiglio dei Ministri di ieri a Cutro. “Il– ha detto De– riesce ad essere irritante di fronte a decine di bimbi morti, ...