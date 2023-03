Migranti, dagli scafisti ai permessi di soggiorno: cosa c’è nel decreto (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Dalla stretta sugli scafisti alle quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro definite per un triennio, passando per la semplificazione e l’accelerazione del processo per il rilascio del permesso di soggiorno. Sono diverse le novità contenute nel decreto flussi approvato all’unanimità dal governo nel Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni che si è svolto oggi a Cutro. Queste le norme con le principali innovazioni contenute nel dl: Inasprimento delle pene per reati connessi all’immigrazione clandestina – Si introduce il nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”, che prevede gravi pene: da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone; da 15 a 24 anni per morte di una persona; da 20 a 30 anni per la morte di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Dalla stretta suglialle quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro definite per un triennio, passando per la semplificazione e l’accelerazione del processo per il rilascio del permesso di. Sono diverse le novità contenute nelflussi approvato all’unanimità dal governo nel Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni che si è svolto oggi a Cutro. Queste le norme con le principali innovazioni contenute nel dl: Inasprimento delle pene per reati connessi all’immigrazione clandestina – Si introduce il nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”, che prevede gravi pene: da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone; da 15 a 24 anni per morte di una persona; da 20 a 30 anni per la morte di ...

