Migranti Crotone, parenti vittime: "Invito Meloni? Troppo tardi, stiamo andando via" (Di venerdì 10 marzo 2023) "L'Invito di noi parenti delle vittime a Palazzo Chigi? Nessuno ci ha detto nulla. Lo apprendiamo da lei in questo momento. Siamo qui da tredici giorni in attesa di potere riportare in Afghanistan i ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) "L'di noidellea Palazzo Chigi? Nessuno ci ha detto nulla. Lo apprendiamo da lei in questo momento. Siamo qui da tredici giorni in attesa di potere riportare in Afghanistan i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Esclusivo ?? Un contrammiraglio smonta pezzo per pezzo le #bufale sul mancato soccorso dei #migranti di #Crotone ?? - localteamtv : Crotone, atteso trasferimento delle salme a Bologna: i familiari dei superstiti si sdraiano per terra davanti alla… - Giorgiolaporta : 26mila #migranti morti nel #Mediterraneo negli ultimi 10 anni, quando al #Governo c’erano quei signori che oggi sal… - BarbaraPartisa1 : RT @LucillaMasini: La Meloni al CdM di Cutro non invita il sindaco, che ci è rimasto male. Sono una donna, sono cristiana, sono una cafona… - Barbaga3Gaetano : RT @vitalbaa: Meloni sta dicendo talmente tali e tante castronerie nel ricostruire l'evento del naufragio a Cutro, su regole di salvataggio… -