(Di venerdì 10 marzo 2023) "Suggerisco alla Presidentedi rivedere questo estratto della sua conferenza di ieri, curato da Fanpage.it: si renderebbe conto che non sono le richieste di chiarimenti ma la suae confusione are l'del nostro". A scriverlo su Fb è il presidente del M5S Giuseppe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Durissime critiche dell'ex premier Giuseppe Conte al Governo Meloni sul tema immigrazione #Cutro - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Banda Covid: indagati Conte e Speranza ???Italia e Germania frenano l’auto elettrica ???Stretti tr… - raffaellapaita : “Il #TerzoPolo chiede con fermezza che siano accertate le responsabilità della tragedia dei migranti a #Crotone. Un… - notizienet : Migranti: Conte, superficialità Meloni offusca immagine Paese - Promette caccia su globo terracqueo e non salviamo… - TV7Benevento : **Migranti: Conte, 'Meloni in pompa magna a Cutro ma disinformata su fatti, disonorevole'** -… -

A scriverlo su Fb è il presidente del M5S Giuseppe, postando il video.. "Ha annunciato una caccia per decreto agli scafisti "per tutto il globo terracqueo" (proprio così) quando a largo di ...A giudizio di"è arrogante, offensivo e disonorevole che il Governo si presenti sul luogo di una tragedia in pompa magna senza che il presidente del Consiglio abbia approfondito preventivamente ...Suona un po' come una risposta a chi accusava i dem - correvano gli anni tumultuosi delII - ... E' figlio del suo tempo anche per "come affronta il tema dei, che coinvolge tutti e che ...

Decreto migranti, da Elly Schlein a Giuseppe Conte: le reazioni delle opposizioni Sky Tg24

Lo ha scritto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rilanciando su Facebook il filmato prodotto dalla testata giornalistica on line."Ha annunciato - ha sottolineato l'ex premier - una ..."Suggerisco alla Presidente Meloni di rivedere questo estratto della sua conferenza di ieri, curato da Fanpage.it: si renderebbe conto che non sono le richieste di chiarimenti ma la sua superficialità ...