Migranti | Calenda | ' Meloni come i Navy seal | ma chi le ha dato i superpoteri?'

(Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar (Adnkronos) - A Cutro "non è successo niente, nessuno ha spiegato niente. Solo lache dotata dinon so da chi, va in tutto il mondo a caccia di scafisti. Tutte cose che non ci sono". Lo ha detto Carloa Tagadà, su La7.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kokonews5 : Matematica di guerra. #Zelensky #Ucraina #Kiev #Bakhmut #Georgia #GovernoMeloni #unaTARDIVA_gita_aCUTRO #Migranti… - kokonews5 : La Coesione Sociale, signora mia! #GovernoMeloni #unaTARDIVA_gita_aCUTRO #Migranti #Crotone #Meloni #Salvini… - kokonews5 : La Farinata di Ursula. #VonDerLeyen #Europa #GovernoMeloni #Migranti #Crotone #unaTARDIVA_gita_aCUTRO #Meloni… - kokonews5 : la Dissuasione. #Migranti #Crotone #Meloni #Salvini #Ucraina #Kiev #Bakhmut #Georgia #Schlein #Conte #Renzi #M5S… - kokonews5 : La Scafista della Nazione. #Migranti #Crotone #Meloni #Salvini #Ucraina #Kiev #Bakhmut #Georgia #Schlein #Conte… -

- LA SINISTRA PREMIÒ CHI AFFONDÒ I. È stata la nuova leader del Pd, Elly Schlein a ... In campagna elettorale, a una settimana dal voto, Carlo, dichiarò che 'bisogna bloccare le rotte ...Sono 1.473 iospiti dell'hotspot di Lampedusa. Con il traghetto di linea, che è giunto ...come Italia Viva confermeremo l'impegno verso il partito unico nei tempi proposti da Carloe ...Ma per la neo segretaria, il dialogo con il partito di Renzi enon è in cima alla lista ... Un Consiglio dei ministri nel luogo del naufragio di, per Schlein rappresenta in ogni caso "...

**Migranti: Calenda, 'politiche governo Follia delirante'** Civonline

Roma, 10 mar (Adnkronos) – A Cutro “non è successo niente, nessuno ha spiegato niente. Solo la Meloni che dotata di superpoteri non so da chi, va in tutto il mondo a caccia di scafisti come i Navy sea ...Critico anche Carlo Calenda, che parla della politica migratoria del governo come di una “follia delirante”. Il leader di Azione accusa il governo: “Hanno detto che… Leggi ...