Migranti: Bonino,chiarire perché Guardia costiera non si è mossa (Di venerdì 10 marzo 2023) "Mi preme capire perché non si è mossa la Guardia costiera. Si è mossa la Guardia di Finanza, si sono mossi i Carabinieri, la Guardia costiera non può dunque dire di non essere stata avvertita. Per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) "Mi preme capirenon si èla. Si èladi Finanza, si sono mossi i Carabinieri, lanon può dunque dire di non essere stata avvertita. Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaurizioFuochi : RT @EmiliaUA: Fatemi capire, perché sapete...io non ci arrivo L'accordo con la #UE per far arrivare tutti i #migranti in Italia lo strinse… - AntaniCardani : RT @EmiliaUA: Fatemi capire, perché sapete...io non ci arrivo L'accordo con la #UE per far arrivare tutti i #migranti in Italia lo strinse… - EmiliaUA : Fatemi capire, perché sapete...io non ci arrivo L'accordo con la #UE per far arrivare tutti i #migranti in Italia… - loreti_marzia : «Confiscate il conto all’Ong ideata da Bonino».Solo @emmabonino ?Si spiegherebbe perchè ha tanto a cuore la salute… - PoliticaNewsNow : Migranti, Bonino: 'Da governo scaricabarile omicida' -