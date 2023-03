Migranti | barcone con 500 persone in arrivo dalla Libia Richiesta di soccorso di Alarm Phone

(Di venerdì 10 marzo 2023)di, lanciata da, per uncon 500partito. Ha chiamato dall'area SAR italiana. Sono state allertate le autorità competenti. "Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi!", scrive sui Twitter, il servizio telefonico che riceve le richieste dinel Mediterraneo L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : 'Stiamo imbarcando acqua': 500 migranti a rischio su un barcone al largo della Sicilia. Casarini: 'Serve soccorso s… - repubblica : Migranti, Frontex lancia un nuovo allarme: un barcone in difficoltà con 500 persone [di Alessandra Ziniti] - Avvenire_Nei : #Migranti #Sos di #AlarmPhone: barcone con 500 persone in difficoltà, non si perda tempo - RobertaTomei2 : RT @Agenzia_Ansa: Una motovedetta della Guardia costiera è salpata da Pozzallo per un'operazione di soccorso in mare di migranti segnalati… - Spes89903 : RT @Agenzia_Ansa: Una motovedetta della Guardia costiera è salpata da Pozzallo per un'operazione di soccorso in mare di migranti segnalati… -

... la Cp325, è salpata da Pozzallo per un'operazione di soccorso in mare disegnalati a circa 130 miglia dal porto del Ragusano. Potrebbe trattarsi delcon circa 500 persone a bordo ...La giornalista fa infuriare Foti, scontro epico sul decreto: succede di tutto Il contrasto ...in difficoltà in Sicilia, le Ong ordinano: mandate la motovedette La partita, però non è ......per raggiungere Lampedusa per il trasferimento sulla terraferma di parte dei circa tremila...della Guardia costiera ha mollato gli ormeggi da Pozzallo per andare incontro alin ...

Migranti, Frontex lancia un nuovo allarme: partita un'operazione di soccorso per salvare mille persone la Repubblica

Immagine d'archivio. La denuncia di Alarm Phone: "Abbiamo allertato le autorità, bisogna avviare subito le operazioni di salvataggio". Secondo Alarm Phone vi sarebbero 500 persone a bordo di un’imbarc ...Frontex lancia un nuovo allarme: in mare c'è un barcone con 500 migranti in difficoltà e sta già imbarcando acqua, Guardia Costiera in arrivo ...