Migranti, barcone a rischio naufragio con 500 persone a bordo. Casarini allerta le autorità: "Soccorso subito" (Di venerdì 10 marzo 2023) Non sono trascorse nemmeno 24 ore dal Cdm di ieri, simbolicamente ambientato nel comune di Cutro, sulla costa calabrese che ha visto consumarsi l'ultima tragedia del mare legata ai Migranti, che già oggi è tornato a suonare l'allarme. Casarini: "Già tra le 9 e le 10 di stamattina un aereo di Frontex ha ha sorvolato l'imbarcazione, con 500 persone in grave pericolo. Urge un'operazione di Soccorso" A metà mattinata infatti, attraverso Luca Casarini, capomissione dell'ong Mediterranea Saving Humans, è stato reso noto che "Il telefono di Soccorso civile Alarm Phone ha segnalato da stamattina presto una situazione di grave pericolo per 500 persone che si trovano a bordo di un motopeschereccio al largo della Sicilia, nel Mare Jonio.

