Migranti, allarme per un peschereccio alla deriva con 500 persone a bordo. Partita una missione di soccorso della Guardia Costiera (Di venerdì 10 marzo 2023) Una motovedetta della Guardia Costiera, la Cp325, è salpata da Pozzallo per un'operazione di soccorso in mare di Migranti segnalati a circa 130 miglia dal porto del Ragusano, e le prefetture di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina sarebbero state preallertate per l'accoglienza. L'imbarcazione che la Guardia Costiera si appresta a soccorrere potrebbe essere quella segnalata questa mattina da Alarm Phone. Il servizio telefonico che riceve le richieste di soccorso nel Mediterraneo aveva infatti annunciato su Twitter di essere in contatto con «circa 500 persone» su un barcone che sarebbe partito dalla Libia. L'imbarcazione si troverebbe al largo della Sicilia, e le loro vite sarebbero in pericolo.

