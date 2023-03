Migranti, allarme da Frontex: peschereccio in difficoltà con 500 persone a bordo. “Stiamo imbarcando acqua” (Di venerdì 10 marzo 2023) Nuovo allarme da Frontex. Un peschereccio con a bordo 500 persone, tra cui molte donne e bambini, è in difficoltà al largo delle coste italiane. A individuarlo è stato lo stesso aereo che aveva avvistato la barca naufragata 12 giorni fa di fronte a Cutro, dove sono morte almeno 72 persone. Il peschereccio, in cui sono presenti molte donne e bambini, già sta imbarcando acqua. Diverse persone a bordo hanno già contattato Alarm Phone, il “centralino” gestito da volontari che riceve le richieste di soccorso in mare. L’imbarcazione si trova in zona Sar (Search and rescue, Ricerca e soccorso) italiana, in cui le autorità italiane hanno l’obbligo di intervenire in caso di emergenza. “Abbiamo ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023) Nuovoda. Uncon a500, tra cui molte donne e bambini, è inal largo delle coste italiane. A individuarlo è stato lo stesso aereo che aveva avvistato la barca naufragata 12 giorni fa di fronte a Cutro, dove sono morte almeno 72. Il, in cui sono presenti molte donne e bambini, già sta. Diversehanno già contattato Alarm Phone, il “centralino” gestito da volontari che riceve le richieste di soccorso in mare. L’imbarcazione si trova in zona Sar (Search and rescue, Ricerca e soccorso) italiana, in cui le autorità italiane hanno l’obbligo di intervenire in caso di emergenza. “Abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OssaniAnna : RT @repubblica: Migranti, Frontex lancia un nuovo allarme: un barcone in difficoltà con 500 persone [di Alessandra Ziniti] - facio75 : RT @ombre_rosse2000: In zona SAR italiana, direzione #siracusa, un peschereccio con 500 migranti a bordo (molte donne e bambini) sta imbar… - ombre_rosse2000 : In zona SAR italiana, direzione #siracusa, un peschereccio con 500 migranti a bordo (molte donne e bambini) sta im… - franser_real : #Migranti, Frontex lancia un nuovo allarme: un barcone in difficoltà con 500 persone - geniazze : RT @repubblica: Migranti, Frontex lancia un nuovo allarme: un barcone in difficoltà con 500 persone [di Alessandra Ziniti] -