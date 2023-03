Migranti | Alfonsi Open Arms | “Governo istituzionalizza violazione diritti”

(Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Un “inutile teatro”. Di più, un “affronto, l’ennesimo” alle vittime della strage di Cutro con una serie di norme che “senza fornire alcuna soluzione a un tema complesso” dimostrano “ancora una volta il volto di questo, freddo e indifferente”. All’indomani del Consiglio dei ministri straordinario convocato nel paese teatro dell’ennesima strage diVeronica, presidente diItalia, non nasconde tutta la sua amarezza. “Il Consiglio dei ministri di ieri e la conferenza stampa che ne è seguita per annunciare la bozza del nuovo decreto sono state l’ultimo di una serie di passaggi davvero imbarazzanti – dice all’Adnkronos -. La verità è che a oggi non sono stati ancora in grado di darci delle risposte sulla tragica notte del naufragio”. “Non lo ha fatto il ...

... l'incidenza che hanno sulla vita del sistema paese Italia gli sbarchi di. È roba che ... Ma Veronica, presidente di Open Arms Italia, non è caduta nel tranello ed ha azzannato alla ......dovrebbe scattare di fronte a un attacco di nemici e non ai viaggi della speranza diin ... ResQ di Crotone parla apertamente di " strage annunciata ", Veronica(la presidente di Open ...È davvero incredibile', dice. 'Eppure di cose da fare per questo Paese ce ne sarebbero, compreso mettere in piedi un sistema di accoglienza che sia degno di questo nomee che non solo ...

Ursula von der Leyen commentando la strage dei passeggeri del barcone che si è ribaltato vicino alle coste calabresi: "Raddoppiare l'impegno per il Mediterraneo". Le Ong: "Tragedia frutto di scelte pr ...Continua il braccio di ferro tra esecutivo e le organizzazioni umanitarie che operano nel Mediterraneo. Open Arms: «Ostacolare le Ong provoca vittime». Sea Watch: «L'assenza di una missione europea ...