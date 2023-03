Migranti, Alarm Phone: in 500 su un barcone in difficoltà (Di venerdì 10 marzo 2023) Leggi Anche Migranti, Meloni: 'Più cooperazione con Tripoli contro i flussi irregolari' - 'Libia partner strategico per l'Italia' Leggi Anche Migranti, Piantedosi: 'In 4 mesi scongiurati 21mila arrivi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 marzo 2023) Leggi Anche, Meloni: 'Più cooperazione con Tripoli contro i flussi irregolari' - 'Libia partner strategico per l'Italia' Leggi Anche, Piantedosi: 'In 4 mesi scongiurati 21mila arrivi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... venis_77 : Ci risiamo. Il #GovernodiPorci suppongo sia ancora impegnato a organizzare la ricerca degli scafisti nel globo terr… - grecale66 : RT @ultimenotizie: Cinquecento persone, tra cui molte donne e bambini, sarebbero su un peschereccio che già imbarca acqua in zona Sar itali… - eccapecca : 'Un peschereccio strapieno di #profughi in fuga che chiede aiuto. E da bordo segnalano ad Alarm Phone che stanno gi… - xiana44698880 : RT @ultimenotizie: Cinquecento persone, tra cui molte donne e bambini, sarebbero su un peschereccio che già imbarca acqua in zona Sar itali… - fefebaraonda : RT @RaiTelevideo: ??'Alarm phone è in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla #Libia. Ci ha chiamato dall'area Sar italia… -