Migranti, Alarm Phone: "500 persone sono su un barcone in pericolo in zona Sar italiana" (Di venerdì 10 marzo 2023) Cinquecento persone, tra cui molte donne e bambini, sarebbero su un peschereccio che già imbarca acqua in zona Sar italiana. A dare l'allarme è il centralino dei Migranti Alarm Phone, contattato da alcune persone a bordo.

