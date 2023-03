Migranti, a Brindisi la nave Emergency con 105 persone soccorse in Libia: ci sono 30 minori e una donna incinta al settimo mese (Di venerdì 10 marzo 2023) Life Support la notte tra il 6 e il 7 marzo scorsi ha soccorso i Migranti su un gommone in avaria in acque internazionali. La Prefettura fa consegnare giocattoli per i bambini. Simonetta Gola: "Hanno affrontato un viaggio spaventoso e da loro racconti di orrore". In arrivo il... Leggi su repubblica (Di venerdì 10 marzo 2023) Life Support la notte tra il 6 e il 7 marzo scorsi ha soccorso isu un gommone in avaria in acque internazionali. La Prefettura fa consegnare giocattoli per i bambini. Simonetta Gola: "Hanno affrontato un viaggio spaventoso e da loro racconti di orrore". In arrivo il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Gli sbarchi non si fermano: quasi 2mila migranti a Lampedusa, un altro centinaio a Brindisi - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La prima persona a lasciare la nave è stata una donna incinta al settimo mese di gravidanza. - AntennaSud : Brindisi, Rossi: “dormitorio migranti non agibile” - AntennaSud : Brindisi, sbarcati 105 migranti - nivesguerra : Cinquecento persone in attesa di soccorso nel Canale di Sicilia. Intanto si moltiplicano gli arrivi nei porti sici… -