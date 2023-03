Migranti | 500 persone su un barcone in pericolo Partito mezzo della Guardia Costiera

(Di venerdì 10 marzo 2023) Cinquecento, tra cui molte donne e bambini, sarebbero su un peschereccio che già imbarca acqua in zona Sar italiana. A dare l’allarme è il centralino deiAlarm Phone, contattato da alcunea bordo. È salpata da Pozzallo la motovedetta Cp325, con l'obiettivo di soccorrere in mare lein, segnalate a circa 130 miglia dal porto del Ragusano. Le prefetture di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina sarebbero state preallertate per l'accoglienza. Già in serata, in 150 potrebbero sbarcare a Pozzallo. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime del naufragio di Cutro del 26 febbraio: sono 73 i morti. L'ultimo corpo ritrovato è quello di un bambino.

