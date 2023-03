Migranti, 500 a rischio su un barcone, le Ong ordinano: intervenite subito. Lampedusa: 2000 arrivi in 24 ore (Di venerdì 10 marzo 2023) Migranti, è emergenza continua. Dopo una tragedia sfiorata nella notte a largo di Lampedusa, il telefono Alarm Phone è tornato a squillare. La linea di soccorso civile ha segnalato: «Siamo in contatto con 500 persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione partita dalla Libia – scrive nei suoi canali social –. Ci hanno chiamato dalla zona Sar italiana. Abbiamo allertato le autorità. Avviate subito le operazioni di salvataggio, non perdete tempo». Migranti, peschereccio con 500 persone in difficoltà: e le Ong danno ordini Immancabile, poi, a ridosso dell’allarme, l’intervento di capomissione di Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini. Che torna a chiamare in causa subito la macchina dei soccorsi italiana, intimando: «Alarm Phone ha segnalato da stamattina presto una situazione di grave pericolo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 marzo 2023), è emergenza continua. Dopo una tragedia sfiorata nella notte a largo di, il telefono Alarm Phone è tornato a squillare. La linea di soccorso civile ha segnalato: «Siamo in contatto con 500 persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione partita dalla Libia – scrive nei suoi canali social –. Ci hanno chiamato dalla zona Sar italiana. Abbiamo allertato le autorità. Avviatele operazioni di salvataggio, non perdete tempo»., peschereccio con 500 persone in difficoltà: e le Ong danno ordini Immancabile, poi, a ridosso dell’allarme, l’intervento di capomissione di Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini. Che torna a chiamare in causala macchina dei soccorsi italiana, intimando: «Alarm Phone ha segnalato da stamattina presto una situazione di grave pericolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : 'Stiamo imbarcando acqua': 500 migranti a rischio su un barcone al largo della Sicilia. Casarini: 'Serve soccorso s… - repubblica : Migranti, Frontex lancia un nuovo allarme: un barcone in difficoltà con 500 persone [di Alessandra Ziniti] - petergomezblog : Migranti, è emergenza a Lampedusa: 2500 arrivi in 24 ore. L’allerta nello Jonio: “500 a bordo di un peschereccio ch… - anna29723176 : RT @tempoweb: Barcone in difficoltà in #Sicilia, le #Ong ordinano: mandate la motovedette #10marzo #iltempoquotidiano #migranti #cutro #gov… - agoacciaio : RT @MonicaBergamas9: Hanno fatto tutte le campagne elettorali promettendo barriere all''invasione dei migranti', controlli ai confini, bloc… -