Migranti, 500 a rischio su barcone. Casarini: "Serve soccorso subito" (Di venerdì 10 marzo 2023) Palermo, 10 mar. (Adnkronos) - "Il telefono di soccorso civile Alarm Phone ha segnalato da stamattina presto una situazione di grave pericolo per 500 persone che si trovano a bordo di un motopeschereccio al largo della Sicilia, nel Mare Jonio. Tutte le autorità competenti sono state tempestivamente avvisate. Tra le 9 e le 10 di questa mattina l'aereo Eagle 1 di Frontex ha sorvolato la posizione dell'imbarcazione. E lo stesso ha fatto un elicottero della US Navy. Come Mediterranea chiediamo alle Autorità italiane di lanciare subito un'operazione di soccorso per salvare quelle vite". A dirlo è il capomissione di Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini. "Mrcc Roma ha tutte le informazioni da diverse ore - aggiunge -. A scanso di equivoci questa è una situazione di distress, chiediamo che per favore inviino le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Palermo, 10 mar. (Adnkronos) - "Il telefono dicivile Alarm Phone ha segnalato da stamattina presto una situazione di grave pericolo per 500 persone che si trovano a bordo di un motopeschereccio al largo della Sicilia, nel Mare Jonio. Tutte le autorità competenti sono state tempestivamente avvisate. Tra le 9 e le 10 di questa mattina l'aereo Eagle 1 di Frontex ha sorvolato la posizione dell'imbarcazione. E lo stesso ha fatto un elicottero della US Navy. Come Mediterranea chiediamo alle Autorità italiane di lanciareun'operazione diper salvare quelle vite". A dirlo è il capomissione di Mediterranea Saving Humans, Luca. "Mrcc Roma ha tutte le informazioni da diverse ore - aggiunge -. A scanso di equivoci questa è una situazione di distress, chiediamo che per favore inviino le ...

