Migranti | 1300 in pericolo | tre soccorsi in atto La Guardia Costiera chiede aiuto alla Marina Salgono a 73 le vittime a Cutro | i familiari | “L’invito a Palazzo Chigi? Troppo tardi | stiamo partendo tutti”

Tre motovedette stanno operando, a circa 70 miglia a sud di Crotone, per prestare soccorso a un barcone con circa 500 persone a bordo. La Guardia Costiera e la Marina Militare italiana sono intervenute in soccorso di circa 1.300 persone su tre diverse imbarcazioni che tentavano di raggiungere l'Italia. Le motovedette hanno operato in condizioni difficili a causa delle brutte condizioni del mare. In queste ore le motovedette SAR CP 320, CP 322 e CP 329 sono intervenute.

Circa 1.300 migranti sono in attesa di soccorso al largo delle coste della Calabria. In queste ore, afferma la Guardia costiera in una nota, le motovedette SAR CP 320, CP 322 e CP 329 della Guardia ...Ci sono circa 1300 migranti su varie imbarcazioni in difficoltà nel mar Jonio, davanti alle coste italiane. La Guardia costiera sta intervenendo, ma per via dell’elevato numero di persone ha chiesto a ...