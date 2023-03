++ Migramti: a Lampedusa 41 sbarchi in un giorno, è record ++ (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono complessivamente 1.869 i migranti giunti a Lampedusa ieri, con 41 barche soccorse nelle acque antistanti l'isola o in area Sar dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono complessivamente 1.869 i migranti giunti aieri, con 41 barche soccorse nelle acque antistanti l'isola o in area Sar dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiberataItalia : ++ Migramti: a Lampedusa 41 sbarchi in un giorno, è record ++ - AnsaSicilia : Migranti: a Lampedusa 41 sbarchi in un giorno, è record. Altri 14 dalla mezzanotte, nell'hotspot oltre 3 mila perso… - Sbrn65 : RT @73deva73: ++ Migramti: a Lampedusa 41 sbarchi in un giorno, è record ++ - Ultima Ora - ANSA. Questo #Berizzi non lo dice… - 73deva73 : ++ Migramti: a Lampedusa 41 sbarchi in un giorno, è record ++ - Ultima Ora - ANSA. Questo #Berizzi non lo dice… - iconanews : ++ Migramti: a Lampedusa 41 sbarchi in un giorno, è record ++ -