Migliore software per recuperare chat cancellate di WhatsApp senza backup

WhatsApp è ormai l'applicazione più utilizzata in tutto il mondo per la messaggistica istantanea. E non solo nel tempo libero e per mantenerci in contatto con i nostri amici o familiari: il suo uso, implementato anche dall'introduzione dei cosiddetti account business, è sempre più diffuso nei luoghi di lavoro. Ciò comporta che, sempre più spesso, vengano scambiate informazioni importanti che poi, all'occorrenza, possono essere richiamate con la semplice funzione "cerca" disponibile in ogni chat. Ma cosa fare se per sbaglio abbiamo cancellato le nostre conversazioni? Cosa si può fare per recuperarle anche senza ricorrere ai backup? In soccorso degli utenti, proprio per rispondere a queste domande, sono arrivati alcuni sviluppatori che, grazie a delle applicazioni dedicate, rendono possibile il recupero delle ...

