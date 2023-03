Mia è il nuovo sussidio del governo Meloni: dettagli su importi, reddito e requisiti (Di venerdì 10 marzo 2023) I requisiti per ottenere il MIA, il nuovo sussidio del governo Meloni che sostituirà il reddito di Cittadinanza: come fare per averlo È stato istituito quattro anni fa, il reddito di Cittadinanza, ma il neonato governo Meloni ha deciso di mandarlo in pensione sostituendolo con un’agevolazione similare ma con parametri di accesso differenti. Stiamo parlando di Mia, la Misura per l’inclusione attiva che dovrebbe andare a sostituire definitivamente il Rdc entro fine 2013. La Premier Giorgia Meloni al lavoro sul MIA (AnsaFoto) – ilovetrading.itDi fatto si tratta del quarto step di un percorso avviato dal 2016 con la SIA, Sistema di inclusione attiva, sostituito poi dal REI (reddito di inclusione) ed infine ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 10 marzo 2023) Iper ottenere il MIA, ildelche sostituirà ildi Cittadinanza: come fare per averlo È stato istituito quattro anni fa, ildi Cittadinanza, ma il neonatoha deciso di mandarlo in pensione sostituendolo con un’agevolazione similare ma con parametri di accesso differenti. Stiamo parlando di Mia, la Misura per l’inclusione attiva che dovrebbe andare a sostituire definitivamente il Rdc entro fine 2013. La Premier Giorgiaal lavoro sul MIA (AnsaFoto) – ilovetrading.itDi fatto si tratta del quarto step di un percorso avviato dal 2016 con la SIA, Sistema di inclusione attiva, sostituito poi dal REI (di inclusione) ed infine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... graziano_delrio : Col nuovo #redditodicittadinanza ridotti importi e tempi, aumentati paletti e limitazioni. I soldi risparmiati serv… - stefanoepifani : Il nuovo direttore dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza non capisce un’acca di cybersicurezza. Non è una mi… - La7tv : #tagada 'Indignato dalle parole della #Serracchiani! I 15mila euro al mese le hanno dato alla testa!', l'affondo di… - AntonioSpadaf18 : RT @Zziagenio78: Il nuovo MIA(Ex Rdc), è semplice: -Se sei sposato con figli piccoli: 500€ -Se sei sposato con figli grandi: 375€ -Se sei… - Snoopy60658293 : RT @Zziagenio78: Il nuovo MIA(Ex Rdc), è semplice: -Se sei sposato con figli piccoli: 500€ -Se sei sposato con figli grandi: 375€ -Se sei… -