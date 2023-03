“Mi devo operare, problemi seri”. Ansia per Luca Salatino, la brutta notizia la dà proprio lui (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo il GF Vip 7 Luca Salatino ha annunciato di doversi sottoporre ad un’operazione chirurgica e ora i suoi fan sono seriamente preoccupati. La rivelazione è arrivata durante una sua intervista, rilasciata insieme alla fidanzata Soraia Allam Ceruti, a Uomini e Donne Magazine. Ricordiamo infatti che i due si sono conosciuti ed innamorati proprio grazie al programma di Maria De Filippi. Poi la sua avventura nella casa più spiata d’Italia è stata più difficile del previsto, infatti sentiva tantissimo la mancanza della sua dolce metà. Ma ora è l’Ansia ad avere il sopravvento sull’ex concorrente del reality show di Canale 5. Luca Salatino non si è soffermato solamente sull’operazione, ma anche sull’amore con la sua amata Soraia. Infatti, c’è anche stata una svolta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo il GF Vip 7ha annunciato di doversi sottoporre ad un’operazione chirurgica e ora i suoi fan sonoamente preoccupati. La rivelazione è arrivata durante una sua intervista, rilasciata insieme alla fidanzata Soraia Allam Ceruti, a Uomini e Donne Magazine. Ricordiamo infatti che i due si sono conosciuti ed innamoratigrazie al programma di Maria De Filippi. Poi la sua avventura nella casa più spiata d’Italia è stata più difficile del previsto, infatti sentiva tantissimo la mancanza della sua dolce metà. Ma ora è l’ad avere il sopravvento sull’ex concorrente del reality show di Canale 5.non si è soffermato solamente sull’operazione, ma anche sull’amore con la sua amata Soraia. Infatti, c’è anche stata una svolta ...

