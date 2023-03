Metropolitan, Massimiliano Gallo parteciperà alla manifestazione per salvare il cinema (Di venerdì 10 marzo 2023) Massimiliano Gallo sarà presente alla manifestazione cittadina di domenica 12 marzo all’ingresso di via Chiaia del Metropolitan, per salvare lo storico cinema dallo sfratto. Cresce il numero di partecipanti previsti per la mobilitazione cittadina di domenica 12 marzo, alle ore 10.30, all’ingresso di via Chiaia del Metropolitan, per salvare lo storico cinema dallo sfratto, organizzato Leggi su 2anews (Di venerdì 10 marzo 2023)sarà presentecittadina di domenica 12 marzo all’ingresso di via Chiaia del, perlo storicodallo sfratto. Cresce il numero di partecipanti previsti per la mobilitazione cittadina di domenica 12 marzo, alle ore 10.30, all’ingresso di via Chiaia del, perlo storicodallo sfratto, organizzato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soniasorrent : RT @NotizieFrance: *SALVIAMO IL METROPOLITAN* *_Domenica 12 marzo, ore 10.30 all'ingresso del cinema a via Chiaia* Mobilitazione cittadina… - NotizieFrance : *SALVIAMO IL METROPOLITAN* *_Domenica 12 marzo, ore 10.30 all'ingresso del cinema a via Chiaia* Mobilitazione citta… - mendevrose : raga ma scusate il 14 ci sarà massimiliano al metropolitan? ??qualcuno che mi dice qualcosa per favore -