Metro C a Roma | la Corte dei Conti riconosce il danno erariale e condanna 4 dirigenti

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ladeisi è pronunciata, nei giorni scorsi, con sentenza dinei confronti di 4, nel processo persubito dal Comune di, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Lazio, nei lavori di realizzazione della linea C dellapolitana che hanno visto sedere sul banco degli imputati ben 25 persone tra amministratori e. La pubblica accusa aveva quantificato ilin 221 milioni di euro Un contenzioso che la pubblica accusa aveva quantificato in ben 221 milioni di euro, ma che i giudici contabili hanno quantificato in 115 milioni di euro. L’accertamento ha riguardato fatti che si sono consumati in quattro anni, tra il 2008 e il 2011, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice “Attenti agli zingari, attenti agli zingari”. Poi t… - Miky77Coni : RT @mannocchia: Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice “Attenti agli zingari, attenti agli zingari”. Poi torna ad… - EnzaAltieri : RT @mannocchia: Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice “Attenti agli zingari, attenti agli zingari”. Poi torna ad… - simonabuonaiut1 : RT @mannocchia: Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice “Attenti agli zingari, attenti agli zingari”. Poi torna ad… - Michela__soy : RT @mannocchia: Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice “Attenti agli zingari, attenti agli zingari”. Poi torna ad… -

- Convertire l'energia delle onde per fornire direttamente elettricità rinnovabile a ...la notevole riduzione dell'impatto paesaggistico in quanto il dispositivo emerge solamente per circa 1...Sta realizzando parte del nuovo acquedotto di Oslo, 3,5 km di tunnel per laWest di Sydney. ... come a Palermo, aFiumicino, a Napoli Capodichino. Gcf, Generale Costruzioni Ferroviarie , ...I fatti risalgono al 2008 e poi al 2011, e vedono al centro due verbali di accordo con cui il Comune, attraverso la societàMetropolitane, riconosceva al consorzioC soldi per il ritardo ...

Metro A sino a Monte Mario, salta l'affidamento: il Comune chiede la proroga RomaToday

Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...In Commissione Mobilità il dg di Atac Alberto Zorzan spiega la complessità dell'intervento. Corsa contro il tempo per arrivare pronti al Giubileo ...