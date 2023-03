Meteo | venti forti e allerta in 7 regioni

(Di venerdì 10 marzo 2023) Le ultime previsioniindicanoin arrivo sull’Italia nella giornata del 10 marzo. “Il transito di un’area di bassa pressione di origine atlantica determinerà un flusso di correnti occidentali sullecentrali“. Lo sottolinea Dipartimento della Protezione Civile che precisa come, successivamente, “il flusso di correnti che porteranno un’ampialazione si sposterà su parte dellemeridionali. Dove ipersisteranno per più tempo“. Attese in Italia condizionirologiche in netto cambiamento per i prossimi giorni. Foto Twitter @flashin varieLa Protezione civile ha emesso “un avviso di condizioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ?? Venerdì #10marzo ?? Venti forti su gran parte d'Italia, con raffiche fino a tempesta ???? #allertaGIALLA in sette r… - ilgiornaledicas : Allerta meteo, attesi venti forti - meteogiornaleit : Meteo, veloce perturbazione ma con venti di BURRASCA - JunipersV : Meteo: Venti Forti, nelle Prossime Ore andrà anche Peggio, raffiche a 100 km/h! Le zone pericolose [Mappa]… - ilmeteoit : #VENTI fortissimi tra poco: fino a 100 km/h, guardate la mappa con le zone pericolose -

La Protezione Civile Regionale ha pubblicato un avviso di condizioniavverse per vento e mareggiate. Per per prossime 33 ore sono previstifino a burrasca con raffiche locali di tempesta ......n. 14 per vento , già in vigore e valido fino alle ore 24.00 del 10 marzo stesso . L'interazione dei flussi occidentali con la catena appenninica determinerà l'attivazione di fortidi ...Ecco di seguito il testo integrale: Persistonoforti dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte: per le prossime 12/18 ore su Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia Romagna con ...

MeteoWeb La Protezione Civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo per la giornata di domani, venerdì 10 marzo, valevole dalle 12 alle 24, per venti forti che interesseranno le zone 1, ...Siamo a Londra, nel terzo aeroporto (per importanza), London City. C'è brutto tempo e vento... l' aeroporto è sottoposto a diverse restrizioni. È successo giovedì 9 marzo dopo pranzo al collegamento ...