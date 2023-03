Meteo: in Lombardia venti in intensificazione, domenica tempo in miglioramento (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Sulla Lombardia, intensi flussi in quota dai quadranti occidentali o nordoccidentali, a tratti più umidi ed instabili, favoriscono oggi deboli precipitazioni sui rilievi settentrionali e, fino a domani pomeriggio, un generale rinforzo della ventilazione a tutte le quote. domenica condizioni più stabili ma ventilazione ancora forte in quota. Queste le previsioni del bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia. Per lunedì, il progressivo avvicinamento di un'ondulazione instabile atlantica determinerà una maggiore nuvolosità con diffuse precipitazioni dalla serata fino al pomeriggio di martedì. Successivamente condizioni più stabili ma ventilazione in rinforzo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Sulla, intensi flussi in quota dai quadranti occidentali o nordoccidentali, a tratti più umidi ed instabili, favoriscono oggi deboli precipitazioni sui rilievi settentrionali e, fino a domani pomeriggio, un generale rinforzo dellalazione a tutte le quote.condizioni più stabili malazione ancora forte in quota. Queste le previsioni del bollettinodiffuso da Arpa. Per lunedì, il progressivo avvicinamento di un'ondulazione instabile atlantica determinerà una maggiore nuvolosità con diffuse precipitazioni dalla serata fino al pomeriggio di martedì. Successivamente condizioni più stabili malazione in rinforzo.

