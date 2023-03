Messina, tragedia in casa: brigadiere in pensione uccide la moglie e poi si toglie la vita (Di venerdì 10 marzo 2023) La contrada di Acquasanta, che appartiene al piccolissimo Comune di Gioiosa Marea, sul litorale tirrenico messinese, è stata oggi teatro di un episodio drammatico. Un brigadiere in pensione della Guardia di finanza, di 66 anni, ha ucciso infatti con alcuni colpi d’arma da fuoco la moglie, di 59 anni, e poi si è tolto la vita. Il delitto è avvenuto nella loro abitazione. I carabinieri della compagnia di Patti sarebbero stati allertati da alcuni vicini di casa. Una volta entrati nell’appartamento, avrebbero trovato i coniugi uno accanto all’altro, privi di vita. L’arma è stata trovata vicino all’ex finanziere. Sul posto, anche il procuratore di Patti Angelo Cavallo, il medico legale e gli specialisti del Ris. su Open Leggi anche: Alice Scagni, il padre al 112 prima ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) La contrada di Acquasanta, che appartiene al piccolissimo Comune di Gioiosa Marea, sul litorale tirrenico messinese, è stata oggi teatro di un episodio drammatico. Unindella Guardia di finanza, di 66 anni, ha ucciso infatti con alcuni colpi d’arma da fuoco la, di 59 anni, e poi si è tolto la. Il delitto è avvenuto nella loro abitazione. I carabinieri della compagnia di Patti sarebbero stati allertati da alcuni vicini di. Una volta entrati nell’appartamento, avrebbero trovato i coniugi uno accanto all’altro, privi di. L’arma è stata trovata vicino all’ex finanziere. Sul posto, anche il procuratore di Patti Angelo Cavallo, il medico legale e gli specialisti del Ris. su Open Leggi anche: Alice Scagni, il padre al 112 prima ...

