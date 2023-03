Messias di nuovo ko: lesione al bicipite femorale della coscia destra (Di venerdì 10 marzo 2023) Pioli dovrà rinunciare a Messias almeno per due settimane. Il brasiliano ha riportato una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Una risonanza di controllo verrà effettuata fra una decina ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 marzo 2023) Pioli dovrà rinunciare aalmeno per due settimane. Il brasiliano ha riportato unadel. Una risonanza di controllo verrà effettuata fra una decina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scar15385 : Peccato per lo stop a Messias, è uno di quelli che col nuovo modulo sta dando quel qualcosa in più. La cosa che pre… - MilanLiveIT : #Milan, brutte notizie su #Messias: lesione al bicipite femorale per il brasiliano - sportli26181512 : Milan, Messias di nuovo ko: lesione al bicipite femorale della coscia destra: Milan, Messias di nuovo ko: lesione a… - Gazzetta_it : #Messias di nuovo ko: lesione al bicipite femorale della coscia destra #Milan - padredikalulu : - Dest se inserito con frequenza con il nuovo modulo potrebbe fare molto bene - Calabria è il più scarso che abbia… -